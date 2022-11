Les États-Unis estiment que la Turquie a le droit de se défendre contre les attaques terroristes, mais ne veulent pas qu'Ankara mène des opérations sur le territoire syrien qui pourraient mettre en danger la population civile, ainsi que les troupes américaines qui s'y trouvent. C'est ce qu'a déclaré le coordonnateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Selon lui, "la Turquie continue d'être victime d'attaques terroristes" et pour cette raison, elle "a le droit de se protéger et protéger ses citoyens contre les attaques".

"Des attaques terroristes ont été perpétrées contre eux, mais nous ne voulons pas voir des actions, notamment sur le territoire syrien, qui pourraient entraîner un nombre encore plus élevé de victimes, des pertes civiles plus importantes et une réduction de nos efforts visant à lutter contre l'Etat Islamique", a indiqué M. Kirby. "Nous voulons une désescalade des tensions", a-t-il souligné. "Nous ne voulons voir aucune action sur le territoire syrien de la part de la Turquie qui pourrait mettre en danger la vie des Américains, car des troupes américaines, qui aident les Forces démocratiques syriennes (FDS), se trouvent sur le territoire [de la Syrie]", a-t-il ajouté.

Pour rappel, l’opération aérienne turque Griffe-Épée a débuté le 20 novembre, impliquant plus de 50 avions et 20 drones. Les avions étaient soutenus au sol par l’artillerie. Ces frappes visaient des cibles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de sa branche syrienne, les Unités de protection du peuple (YPG). Le ministère turc de la Défense a déclaré que l’opération avait été un succès dans le nord de l’Irak et de la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé son intention de mener une opération terrestre dans plusieurs zones du nord de la Syrie, à savoir Tall Rifaat, Manbij et Aïn al-Arab (Kobané). (Tass)