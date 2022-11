Une première centrale solaire bientôt en construction. C’est ce qu’a décidé l’Agence Spatiale Européenne de commun accord avec la compagnie Airbus. C’est une nouvelle ambition qui veut répondre d’ici 2040 à un nouvel objectif, celui de capter l’énergie du soleil en orbite depuis l’Europe pour une indépendance énergétique. Pour concrétiser ce projet, ses initiateurs réalisent déjà des tests de transfert d’énergie afin de mettre au point le système qui va faire fonctionner la centrale.

Selon les experts qui dirigent le projet, pour réussir le transfert d’ondes et générer l’électricité, ils vont ériger une ferme solaire longue de 2 kilomètres dans l’espace et à 36.000 km de la terre. Ce dispositif qui doit capter l’énergie, ne possède aucun câble électrique. Mais il sera équipé d’un nombre impressionnant de panneaux photovoltaïque pour récupérer l’énergie du soleil puis l’envoyer sur la terre. L’expérimentation est actuellement en cours en atelier et les experts se servent d’une antenne principale ainsi que d’une antenne réceptrice pour ensuite apprécier le résultat sur une maquette.

Exploiter de petits robots

Nicholas Schneider, un ingénieur du projet pense pour sa part, que le gros défi à relever, est de faire comprendre la pertinence de ce fonctionnement solaire qui va sûrement craindre ses conséquences. Il faut dire que la centrale qui sera construite d’ici là équivaut à 10 milliards d’euros et l’énergie qu’elle va produire, sera cédé aux consommateurs à 50 € le mégawat. Etant donné que la ferme solaire sera dans l’espace, les experts souhaitent qu’elle soit construite et entretenue par de petits robots.