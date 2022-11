L'Inde a des ambitions pour l'espace. Ces dernières années, le pays a renforcé son programme spatial. Déjà en 2019, le pays avait réussi à abattre à l'aide d'un missile, un satellite en orbite basse. Cela avait fait dire à Narendra Modi, le Premier ministre indien que l'Inde était désormais dans le cercle des "superpuissances spatiales". Ce vendredi 18 novembre 2022, cette nation d'Asie du Sud a lancé Vikram-S, sa toute première fusée privée. L'engin qui pèse une demi tonne a décollé en milieu de journée en Inde. Il a ensuite échoué en mer, six minutes plus tard après avoir atteint 90 kilomètres d'altitude. C'est ce qu'indiquent les images de l'Organisation indienne pour la recherche spatiale (ISRO).

"Une nouvelle aube (...) pour le projet spatial indien"

Le lancement de Vikram-S a été un succès. Pour Jitendra Singh, ministre indien des sciences, c'est "un nouveau départ, une nouvelle aube (...) pour le projet spatial indien". Selon un communiqué du gouvernement, l'engin a été réalisé avec "des structures en carbone composite et des composants imprimés en 3D".C'est la start-up Skyroot Aerospace qui l'a développé. Le lancement s'est déroulé dans l'Etat de l'Andhra Pradesh (sud) sur l'île de Sriharikota. Cette fusée d'un étage est propulsée au propergol solide. Il faut dire que l'Inde travaille intelligemment dans ce domaine.

Elle arrive à reproduire et à adapter la technologie spatiale existante à ses propres fins. Le pays peut compter sur ses ingénieurs très compétents, en grand nombre et moins bien rémunérés que leurs homologues des autres pays. En somme, grâce à cette approche, l'Inde est en train de se frayer une place dans le concert des puissances spatiales du monde. Avec l'aide de la Russie et de la France, le pays prévoit déjà une mission spatiale habitée d'ici l'année prochaine ou en 2024. Il veut également être plus présent sur le marché spatial commercial mondial. Sa part actuelle est de 2%.