Les États-Unis ont condamné les nouvelles frappes iraniennes de missiles et de drones sur d'Irak visant ses ressortissants. Téhéran a visé ce lundi 14 novembre 2022 des groupes d'opposition kurdes iraniens exilés en Irak. Ces frappes ont fait un décès et huit autres blessés d'après un premier bilan des autorités locales de la région attaquée. Le régime accuse ces groupes d'opposition d'être à l'origine des manifestations qui ont lieu dans le pays. Cette attaque intervient alors qu'un sommet du G20 est en cours en Indonésie.

C'est une attaque que les États-Unis condamnent avec un ton ferme. Ils qualifient cette attaque de violation de la souveraineté de l'Irak.Téhéran a attaqué des groupes d'opposition kurdes iraniens installés en Irak non loin de la frontière avec l'Iran. C'est par des tirs de missiles et de drones qu'il compte démanteler ces groupes qu'il traite de rebelles armés. Le porte-parole du département d'État américain, Ned Price a réagi immédiatement à ces attaques. "Nous condamnons fermement la poursuite des attaques de missiles et de drones de l'Iran contre la région du Kurdistan irakien. Nous demandons à l'Iran, qui a violé de manière répétée et éhontée la souveraineté de l'Irak, de mettre fin à ces attaques", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le régime de Téhéran accuse les groupes d’opposition armés en exil d’avoir fomenté et soutenu le soulèvement populaire dans les zones majoritairement kurdes. Ces accusations sont suivies d'attaques sur les positions qu’occupent ces groupes au Kurdistan irakien. Ces groupes sont la cible des tirs de mission depuis le mois de septembre où de grandes manifestations ont commencé dans le pays. Le 28 septembre dernier, au moins 18 frappes de drones et de missiles balistiques se sont abattues sur le camp de ces réfugiés. Neuf soldats sont morts dans les frappes. L'Union Européenne réfléchit à des sanctions à infliger contre le pouvoir iranien pour ces frappes et la répression contre les manifestants.