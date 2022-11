Avec la guerre en Ukraine et les différentes tensions en Asie et dans le domaine économique, une inflation monstre inquiète en Europe depuis quelques mois. Mais comme à chaque fois qu’une situation similaire s’est produite, les populations et autres experts cherchent des solutions pour contourner l’inflation mais aussi pour éviter de trop grosses pertes. L’Or comme dernier refuge ? Plusieurs personnes le pensent, et plusieurs sites comme Gold union vous proposent divers produits basés sur le métal. Depuis des millénaires, l’or est prisé et utilisé comme valeur sûre.

Le métal qui ne rouille pas a toujours fasciné, que ce soit en terme de bijoux que de lingots ou pièces utilisées comme moyen de transactions financières. En mars dernier, l’once d’or valait 2 070 dollars. Un cours historiquement élevé qui va connaître une chute dans les mois suivants. Ainsi le 20 octobre, on observait une chute à 1 632 dollars. Une situation qui fait croire à certains que le métal n’est pas forcément fiable. Mais dans le domaine de la bijouterie, le métal reste toujours le chouchou des acheteurs mais aussi des fabricants. Détenir de l’or, c’est toujours pour certains s’assurer de ne pas devenir pauvre. « C’est une manière de garantir son argent » nous souffle un bijoutier spécialiste de l’or.

Depuis quelques jours, l’or monte, à en croire les spécialistes. Une montée qui correspond à un début de baisse d’inflation aux USA. En comparaison, les cryptomonnaies qui étaient considérées comme des valeurs sûres ont connu une chute drastique ces derniers mois. La faillite de grands nombres du domaine ont rendu encore la tâche plus compliquée pour ceux qui tentent de maintenir le navire. La banque UBS prévoit même une explosion des valeurs du métal. « UBS prévoit un rebond des prix du métal précieux, affirmant qu’il augmentera de 13 % d’ici l’hiver prochain. L’or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l’inflation. Mais la hausse des taux d’intérêt a détourné les investisseurs du métal jaune en augmentant le coût d’opportunité de la détention de cet actif à rendement nul » Peut-on lire dans un communiqué diffusé sur la toile. Une situation qui décrit l’engouement qu’a connu le métal et qui court toujours.