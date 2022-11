L'armée de l'air ougandaise a frappé une base des Forces démocratiques alliées (ADF) située dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). C'est ce qu'a déclaré le président ougandais Yoweri Museveni. "Avec la permission du gouvernement de la RDC, l'armée de l'air ougandaise a attaqué et détruit un important camp des Forces démocratiques alliées le 4 novembre", a-t-il déclaré, cité par le portail d'information ougandais ChimpReports lundi. "Les ennemis se sont dispersés en désordre pour essayer d'échapper à nos tirs." Le chef de l'État a présenté des photos de l'opération, montrant des avions frappant des cibles dans une zone forestière. Aucune donnée sur le nombre de combattants tués n'a encore été communiquée.

Les Forces démocratiques alliées ont été fondées sur la base d'une secte musulmane dans l'ouest de l'Ouganda en 1995 en tant que groupe islamiste d'opposition au gouvernement. En 2003, les membres des ADF se sont retirés dans l'est de la RDC suite aux attaques des forces ougandaises. Selon l'ONU, les combattants des ADF ont tué plus de 1.300 civils dans l'est de la RDC au cours des deux dernières années. (Tass)