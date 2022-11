Un contingent de maintien de la paix ougandais de 1.000 hommes sera déployé d'ici la fin du mois dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) au sein des forces de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE) pour lutter contre les rebelles. L'annonce a été faite lundi par le porte-parole du ministère ougandais de la Défense, Felix Kulayigye. "L'Ouganda rejoindra le Kenya et le Burundi, dont les troupes intégrées à la CAE sont déjà présentes dans l'est de la RDC", a-t-il déclaré, cité par Reuters. Selon le portail d'information ougandais Chimpreports relayé par Tass le contingent ougandais sera déployé près de la ville de Goma, qui est attaquée par des rebelles du Mouvement du 23 mars (M23).

En juin dernier, les dirigeants de la CAE ont décidé d'envoyer un contingent de maintien de la paix dans l'est de la RDC pour y stabiliser la situation et mettre fin aux hostilités. Le gouvernement de la RDC a accepté à condition qu'aucune troupe rwandaise ne soit intégrée à la force. Créée en 2000, la CAE est une organisation régionale regroupant sept pays: le Burundi, la RDC, le Kenya, le Rwanda, le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda.

Les rebelles du M23 ont commencé leur offensive dans l'est de la RDC en janvier 2021. Fin octobre, ils ont réussi à prendre les villes de Rutshuru et Kiwanja dans la province du Nord-Kivu. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda voisin de soutenir les rebelles. Le Mouvement du 23 mars a été créé en 2012. Il est actif dans l'est de la RDC, dans des zones habitées par les Banyamulenge (nom donné aux Tutsis dans l'est de la RDC).