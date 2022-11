L'ex-député brésilienne Flordelis dos Santos est condamnée à 50 ans de prison. Elle a été reconnue coupable avec deux de ses enfants dans l'assassinat de son mari Anderson do Carmo en 2019. Sa fille Simone dos Santos Rodrigues a écopé de 31 ans de prison et un autre de ses fils accusé d'être le tireur avait déjà été condamné l'année dernière. Il a été établi par le parquet que l'accusé a "orchestré l'homicide, incité plusieurs de ses enfants adultes à prendre part au crime et tenté de le déguiser en vol à main armée".

Flordelis dos Santos était une députée brésilienne mariée au pasteur Anderson do Carmo. Le couple influent dans la communauté évangélique a eu 4 enfants biologique et adopté une cinquantaine d'autres enfants. Mais en 2019, le pasteur a été victime d'un braquage à son domicile banlieue de Rio où il a été tué d'une trentaine de balles. Suspectée de l'assassinat de son mari, elle était protégée par l'immunité parlementaire. Il a fallu attendre août 2021 pour que ses collègues lèvent son immunité par un vote quasi unanime. Le procès a finalement eu lieu et elle a été condamnée ce dimanche à 50 ans de prison.

Flordelis dos Santos était pourtant adulée et respectée dans les milieux défavorisés pour ses œuvres caritatives. Elle avait à sa charge une cinquantaine d'enfants défavorisés de Rio de Janeiro qu'elle a adoptés avec son mari, le pasteur Anderson do Carmo. L'assassinat de son mari orchestré dépasse l'entendement. Mais le parquet a enquêté pour comprendre les mobiles de ce crime. L'enquête a révélé l'assassinat a été commis au motif présumé de prendre le pouvoir dans les finances du couple. Elle voulait l'arracher à do Carmo, alors âgé de 42 ans qui le gérait avec un "contrôle rigoureux". Le ministère public a également révélé que Flordelis avait auparavant tenté au moins à six reprises d'empoisonner son époux, et de falsifier des documents. L'accusée a donc été inculpée pour avoir "orchestré l'homicide, incité plusieurs de ses enfants adultes à prendre part au crime et tenté de le déguiser en vol à main armée".