Dans une interview qu’elle a donnée tout récemment à propos de son nouveau livre, Michelle Obama se prononce sur son apparence et donne son opinion sur elle-même et sur toutes les femmes. Elle s’est aussi livrée au sujet de ses craintes et de ses peurs. L’ancienne première dame avoue qu’après avoir fait un auto-examen de conscience, qu’elle essaye d’être gentille avec elle-même et invite toutes ses semblables à en faire autant.

Au micro des confrères de BBC, l’épouse de Barack Obama a expliqué que dans son nouveau livre, elle partage l’idée selon laquelle il est important de s’accueillir pour ne pas sombrer dans un jugement inapproprié sur soi-même. C’est par ce biais qu’elle a invité les femmes à se donner de la détermination pour se sentir bien dans leur peau. Elle poursuit en affirmant : « Si nous ne commençons pas par apprendre à nous aimer tels que nous sommes, il est difficile de transmettre cela aux autres ».

Sortir de sa peur

En dehors de l’estimation qu’elle a sur sa personne, l’auteure donne également des stratégies qui peuvent aider à maîtriser la peur qui peut dominer l’être humain à un moment donné. Sur ce point, elle a indiqué qu’il est normal d’avoir peur des situations effrayantes. Cependant, d’après elle, il est capital de pouvoir de sortir de son petit cocon et de surmonter ce sentiment à un moment donné pour avancer. « Il y a une véritable croissance puissante de l’autre côté de ce sentiment de peur » confie-t-elle. Forte de son expérience, Michelle Obama se dit satisfaite d’avoir dépassée ce stade et invite tout le monde et surtout les femmes à l'imiter.