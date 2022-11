Quart de finaliste en 2002 à une phase finale de la Coupe du monde, le Sénégal qui évolue dans le groupe A pour la 22ème édition du Mondial Qatar 2022 a décroché ce mardi 29 novembre 2022 sa qualification pour les 8èmes de finale. Les Lions de la Téranga du Sénégal ont battu lors des matchs de la 3ème journée de leur groupe l’Equateur par le score de 2 buts à 1. Avec cette victoire, le Sénégal termine deuxième de sa poule avec 6 points derrière les Pays- Bas qui totalisent sept (07) points. Les Hollandais qui se sont imposés lors de cette 3ème journée au Qatar, le pays organisateur par le score de 2 buts à 0.

Il faut signaler que lors sa première sortie, le Sénégal s’est incliné face aux Pays-Bas par le score de 2 buts à 0. Pour sa deuxième sortie, les Sénégalais se sont relancés dans la compétition en dictant leur loi aux Qataris sur la marque de 3 buts à 1. Pour le classement du groupe A, les Pays-Bas terminent 1er de leur groupe avec 7 points. Quant au Sénégal, il est 2ème avec six (06) points. L’Equateur est 3ème avec 4 points et le Qatar est 4ème avec 0 point. Les Pays-Bas et le Sénégal sont les deux pays qualifiés de leur poule pour les quarts de finale et l’Equateur et le Qatar sont définitivement éliminés de ce Mondial 2022.