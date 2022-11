La guerre russo-ukrainienne a un lourd impact sur l'économie mondiale. Nous serons bientôt dans le 11e mois de conflit et nul ne peut prédire sa fin. La Russie et l'Ukraine sont deux des plus grands producteurs de céréales alimentaires et la situation actuelle a plongé le monde dans une sorte d'incertitude sur le plan alimentaire. En ce qui concerne la production et la livraison d'hydrocarbures (pétrole, gaz…), la Russie est un mastodonte et demeurait avant février l'un des principaux fournisseur de l'Europe en pétrole et en gaz.

Face à l'enlisement de la guerre, les pays membres du G7, plus l'Union Européenne et l'Australie, souhaitent mettre en place un mécanisme qui va permettre de plafonner le prix du pétrole russe. Un responsable du Trésor américain a laissé entendre que le mécanisme sera enclenché dans les jours à venir. Ce jeudi 24 novembre, au cours d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre irakien, le chef du Kremlin Vladimir Poutine a indiqué que le projet du G7- UE- Australie pourrait avoir de graves conséquences pour le marché énergétique mondial.

Dans un communiqué diffusé par la présidence russe, Poutine a livré ceci : "De telles actions vont à l'encontre des principes des relations commerciales et vont très probablement aboutir à de graves conséquences pour le marché énergétique mondial". Le probable plafonnement du pétrole russe entre dans la cadre des sanctions occidentales contre la Russie. Selon des analystes du domaine, le plafonnement du prix de l'or noir russe va limiter ses ressources financières et réduire drastiquement ses capacités dans la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine.