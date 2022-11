La Chine disposerait de plusieurs dizaines de postes de police dans le monde. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’une enquête réalisée par RTL Nieuws et l’ONG Safeguard Defenders. Selon le rapport de l’organisation basée à Madrid, fondée par un Suédois et par un Américain, la puissance asiatique aurait au total 54 bureaux commissariats de police à travers le monde. Ils sont précisément présents en Europe et sur le continent américain.

A en croire le document de l’ONG Safeguard Defenders, les pays tels que les Pays-Bas, la France, l’Angleterre, l’Italie, l’Irlande, le Canada et les États-Unis abritent ce type de structure chinoise. Toujours selon l’ONG Safeguard Defenders, ces centres sont appelés les '110 en référence numéro qu’on forme pour joindre la police, en Chine. L’objectif serait de ces centres serait de lutter contre la criminalité en ligne, la cybercriminalité, qui agit depuis l’étranger. Le média RTL Nieuws pour sa part s’est basé sur le rapport de l’organisation pour faire remarquer que les centres pourraient avoir comme mission de localiser, d’établir le contact et menacer des dissidents chinois qui se retrouvent en terres étrangères.

La Chine rejette les accusations

Tout ceci se ferait dans le but de les rapatrier en Chine. Ces accusations sont tout de même fausses selon les autorités chinoises. Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, 'l’opération illégale de postes de police' par la Chine aux Pays-Bas est fausse. Ces centres seraient tout simplement des centres de services pour les Chinois à l’étranger. Plusieurs pays ont ouvert des enquêtes dans le but de mieux comprendre la situation.