L'espace qui va abriter le nouvel Hôtel de ville de Porto-Novo est officiellement connu. Il s'agit du site du camp militaire Bio Guerra 2 antérieurement occupé par la Police Républicaine. Sa mise à disposition par la mairie est effective depuis le vendredi 28 octobre 2022. Longtemps attendu par les populations de la capitale du Bénin, l'Hôtel de ville de Porto-Novo sera bientôt construit. Le site pour l'abriter est désormais connu. Il sera donc installé sur l'espace du site du camp militaire Bio Guerra 2 qui fait environ près de sept hectares.

La construction de cet édifice est estimée à cinq milliards cinq cent millions (5.500. 000.000) de francs CFA. Ce choix permettra de renforcer le caractère administratif de cette zone de la ville de Porto-Novo. Très joyeux, le maire Charlemagne N. Yankoty, après ses remerciements à ses collaborateurs, a justifié le choix du nouveau site. « C'est le lieu de remercier, au nom du conseil municipal et de celui de toutes les filles et fils de Porto-Novo, le chef de l'État qui s'est personnellement impliqué et a pesé de tout son poids quant au choix du site mis à la disposition par la mairie ce jour. En effet, il a estimé que le site initial d'Agbokou n'était pas pour autant indiqué », a-t-il déclaré.

Pour lui, le président de la République a joué un grand rôle dans la concrétisation de ce projet. « Cela témoigne combien de fois le chef de l'État a, à cœur, la réalisation de ce projet de l'Hôtel de ville et, pour cela, nous tenons à le remercier une fois encore pour la transformation positive progressive de la Capitale du Bénin » a précisé la première autorité de la ville à trois noms du Bénin. Il faut noter qu'à cette l'occasion, le directeur général de la police républicaine et le ministre du cadre de vie se sont fait représenter par leurs collaborateurs. Signalons qu'à cause du projet, le Collège d'Enseignement Général Bio Guera a été transféré au lycée Béhanzin dont la rénovation du bâtiment historique est déjà actée avec un coût estimé à près de cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA.