A quelques heures du match crucial contre le pays organisateur le Qatar, le coach Aliou cissé se fait des soucis concernant plusieurs joueurs de la sélection nationale. L’infirmerie de l’équipe nationale ne se vide pas. Après le forfait inattendu de Sadio Mané, on annonce d’autres cadres de l’équipe qui pourraient rater ce match crucial contre le Qatar ce vendredi. Parmi les forfaits, on annonce celui de Fodé Ballo Touré. Cheikh Kouyaté blessé contre les Pays-Bas sera de la partie même s'il n’est pas dans sa meilleure forme. Quant à Abou Diallo il a repris les entraînements et pas certain qu’il puisse démarrer le match de ce vendredi.

Pour le cas Edouard Mendy, le coach Aliou Cissé lui a renouvelé toute sa confiance pour ce match malgré les critiques des supporters qui estiment qu’il est en partie responsable des deux buts encaissés contre les Pays Bas. Un seul choix s’offre à Aliou Cissé et ses poulains: la victoire pour espérer une qualification au second tour. Donc pas besoin de calculer vaincre ou périr. D’ailleurs conscient de l’urgence de l'heure, le chef de l’état Macky Sall leur a adressé un message de soutien. «La défaite est déjà rangée dans les tiroirs…» À quelques heures du coup d’envoi de la rencontre cruciale entre le Qatar et le Sénégal, les Lions ont eu un soutien de taille. Il s’agit du Président de la République, Macky Sall. Au nom de ce dernier, le ministre des Sports, Yankhoba Diatara a transmis un message félicitant dans un premier temps les joueurs après la défaite face aux Pays-Bas.

«C'est un message de solidarité de tout un peuple envers ses fils qui doivent défendre leur drapeau devant le concert des nations de football. C'est un message d'espoir. Malgré la défaite de la dernière fois qui, j'en suis sûr, est déjà rangé dans les tiroirs du passé, le peuple sénégalais, dans son écrasante majorité, est satisfait du contenu du match que vous avez livré face à l’ogre hollandais. Vos chances restent intactes dans cette compétition, et vos atouts pour relever ce défi qui est toujours à votre portée, sont incontestables. Tout le peuple en prières, comme un seul homme, vous accompagne. Dans les gradins, et devant les écrans, les supporters seront présents pour vous pousser vers la victoire. Vous avez la charge de réaliser le rêve de 17 millions de Lions, mais vous serez accompagnés par 17 millions de rugissements devant les adversaires. "Dinaniou mankoo, def lepp louniou meune nguir am ndam. Aythia Gaïndés, dem leen ba jeex, Sénégal diel ndamli inchala», a déclaré le Président de la République, Macky Sall .