Le président français Emmanuel Macron a lancé un appel à quelques jours de la coupe du monde. Il a appelé à s'abstenir de politiser l'événement. La coupe du monde organisée pour la première fois dans un pays arabe crée des polémiques sur la question des droits humains et l’impact sur l’environnement. Emmanuel Macron prévoit se rendre à la compétition si l'équipe de France allait en demi-finale ou en finale.

Des actions en faveur des droits de l'homme sont initiées à l'occasion de la coupe du monde au Qatar. Elles s'organisent en protestation contre les conditions de vie des travailleurs locaux, l’impact sur l’environnement des stades climatisés et la place des femmes et minorités LGBTQ+. Des boycotts de supporters et de personnalités sont annoncés, des équipes annoncent des initiatives pour passer des messages de soutien aux minorités.

Emmanuel Macron pense que cela est une très mauvaise idée. Il l'a déclaré lors du sommet de Bangkok alors qu'il envisage être présent à la compétition si l'équipe de France allait en demi-finale ou en finale. « Je pense qu’il ne faut pas politiser le sport. Ces questions-là, il faut se les poser quand on attribue l’événement », a-t-il lancé. Ce ne sera pas la première fois que le président se rendra à la coupe du monde. Il s’était déjà rendu en Russie en 2018 pour assister à la finale du Mondial remportée par l'équipe de France contre la Croatie.

En lançant cet appel, Emmanuel Macron fait référence à l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en insistant que « c’était une très mauvaise idée de politiser le sport ». Avant sa déclaration, plusieurs ont renoncé à cette initiative des capitaines pour porter un brassard à bandes colorées durant la compétition en soutien à la lutte contre les discriminations. Le capitaine des Bleus Hugo Lloris l'a expliqué en déclarant qu'il faut montrer du respect au pays organisateur.