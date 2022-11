Neymar parle de sa relation avec Kylian Mbappé. La star brésilienne a déclaré être ravie de jouer aux cotés du joueur français qu'il qualifie de génie. Dans l'interview accordée au site The Telegraph, il a également exprimé son bonheur de côtoyer Lionel Messi. Neymar s'exprime ainsi à quelques jours de la coupe du monde. Neymar et Mbappé sont revenus à bons sentiments. Les deux ont fait la Une des journaux en début de saison.

Des polémiques ont enflammé la toile et les canards au sujet de relations présumées conflictuelles entre les deux attaquants. Dans une interview au site The Telegraph, Neymar a parlé en bien de Kylian Mbappé. Ce n'était plus arrivé il y a bien longtemps. C'est arrivé à quelques jours de la coupe du monde. Interrogé sur son coéquipier en club Neymar n'a pas tari d'éloges envers le français. "Kylian est un jeune joueur qui a grandi et montré son potentiel et qui a encore beaucoup à faire. C'est toujours génial de jouer aux côtés des plus grands, j'ai toujours préféré ça parce que les chances de gagner sont plus élevées", a-t-il déclaré.

Les tensions semblent s'estomper entre les deux et les résultats au PSG semblent le démontrer. Mais actuellement, les attentions sont tournées vers la coupe du monde. Neymar qui est un prétendant au sacre final ne manque pas d'en parler avec deux autres de ses compères également candidats au titre. "On en parle peu mais parfois on plaisante sur le fait de se croiser en finale. Je lui dis que je serai champion et que je gagnerai contre lui et on rigole bien, plaisante le Brésilien. Jouer avec lui et Kylian est un énorme plaisir. Ce sont deux grands, Messi étant longtemps considéré comme le meilleur au monde", a-t-il fait savoir. Neymar jouera sa troisième coupe du monde d'affilée après 2014 et 2018 ponctuées par des échecs. Le Brésil débute le mondial face à la Serbie le 24 novembre. Il joue respectivement la Suisse le 28 novembre et le Cameroun le 2 décembre.