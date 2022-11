Le Président fondateur de l'entreprise Quantum Surgical, le franco-béninois Bertin Nahum a été distingué pour son robot médical Epione qui aide les médecins dans le traitement du cancer du foie. Il a reçu le prix Gallen 2022 aux Etats-Unis en même temps que Raoul Belzeaux qui couronne son apport important dans la robotique liée au domaine sanitaire. Le robot Epione développé par Quantum Surgical traite le cancer du foie à un stade prématuré en offrant une technique beaucoup plus efficace. Bertin Nahum entre dans la légende des innovateurs.

Ses travaux ont été reconnus par un prix à la hauteur de sa contribution à l’effort de la robotique. Il a décroché le prestigieux prix Gallen 2022 équivalent du prix Nobel pour son robot dédié au traitement du cancer du foie. Le franco-béninois s’est spécialisé dans la fabrication des robots médicaux avec son entreprise de la medtech Quantum Surgical basée à Montpellier en France. Il a développé le robot appelé Epione qui grâce à une technique avancée traite le cancer du foie à un stade prématuré grâce."On ne remplace pas le praticien, c’est un outil qui est là pour l’aider. C’est un acte minutieux que de venir cibler une tumeur qui fait quelques millimètres de diamètre sur un patient qui respire. Le robot va aider le praticien à positionner l’aiguille d’ablation’’, explique Bertin Nahum sur Tech&Co. Selon le chercheur, c’est une alternative à la chirurgie traditionnelle qui offre de nombreux bénéfices aussi bien pour le patient que pour le praticien. "On a une chirurgie encore artisanale qui dépend essentiellement du praticien et de sa forme du jour. Avec la robotique, on va avoir des performances beaucoup plus égales entre les patients", a-t-il ajouté.

Le robot Epione a déjà opéré 100 patients après 5 ans d’existence selon le média Tech&Co. "Moins de 10% des personnes éligibles bénéficient de ce traitement car on a insuffisamment de praticiens pour réaliser cet acte. On est là pour standardiser cette démarche", a déclaré Raoul Belzeaux co-fondateur de Quantum Surgical. La révolution est mise en place pour aider les praticiens à gagner en temps car selon le concepteur les processus traditionnels demandent souvent un temps d’attente plus important puisqu’ils nécessitent une tumeur plus grosse pour pouvoir être traitée. C’est une révolution qui va sauver plusieurs vies car les études montrent que cancer du foie est le troisième type de cancer le plus mortel.

Un entrepreneur déjà salué dans le passé

Ce n'est pas le premier exploit de Bertin Nahum. En 2012, LNT vous disait déjà qu'il avait été désigné 4e entrepreneur le plus révolutionnaire au monde derrière Steve Jobs, Mark Zuckerberg et Cameron (lire ici). À l'époque, patron de Medtech, une entreprise qu'il a depuis vendue, il avait mis au point un robot qui aidait les praticiens dans les opérations du cerveau. C'est un multirécidiviste qui est salué dans le monde de la tech pour son apport important dans le domaine de la Santé.