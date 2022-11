Plusieurs mois après le décès de la reine d’Angleterre, Elizabeth II, c’est son fils Charles, qui a été intronisé roi. Ainsi, ce dernier a pris la dénomination de Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles est maintenant reine consort. L’épouse du roi d’Angleterre fait la une des journaux suite à la publication, depuis quelques jours d’une vidéo sur les réseaux sociaux. En effet, on voit la femme âgée de 75 ans, en visite dans une école, et ayant un comportement particulier avec une petite fille noire. La septuagénaire s’est en effet adressée à la fillette, lui a soulevé le bras, tout en la saisissant par la manche, sans avoir un contact avec la peau.

« Elle traite ce bébé comme s’il était un déchet »

Il n’a pas fallu longtemps pour que les internautes la traitent de raciste. Ainsi, un hashtag #RacistRoyalFamily a été créé. « Elle n'ose pas toucher cet enfant noir » a écrit un internaute, ou encore un autre : « Voyez-vous comment elle traite ce bébé comme s’il était un déchet ». Notons que la publication de la vidéo sur laquelle on voit Camilla Parker Bowles intervient plusieurs semaines après que son époux eut été accueilli par des jets d’œufs lors d’un déplacement. En visite dans le Yorkshire dans le cadre de l’inauguration d’une statue érigée en mémoire de la reine Elisabeth II, le nouveau roi du peuple britannique accompagné de son épouse ont dû faire face à un mauvais accueil.

Alors qu’ils saluaient la population venue massivement les soutenir pour la cérémonie, ils ont échappé de justesse à des jets d'œufs. Mais cela n’a pas empêché les deux personnalités de poursuivre ce moment convivial qu’elles avaient entamé mais avec moins d’ardeur. Selon les informations relayées par le site Ouest France, un homme a été identifié par les forces de sécurité sur place juste après l’incident. Ce dernier se serait adressé au roi Charles III et à sa compagne Camilla en criant à voix haute après son forfait : « Ce pays a été construit sur le sang des esclaves ». Il a par la suite été ramené à l’ordre par d’autres citoyens qui ont respectivement rétorqué « Honte à vous » puis « Que Dieu bénisse le roi ».