Après avoir procédé à la mise en place de son "gouvernement de combat", Ibrahim Traoré a enclenché divers mécanismes pour intégrer le Burkina Faso dans une nouvelle dynamique. L'une des mesures phares du nouvel homme fort du Pays des Hommes Intègres est le lancement du processus de recrutement de plus de 3 000 militaires de rang et 50 000 supplétifs de l'armée. Les nouvelles autorités sont décidées à mettre tout en œuvre pour ramener la sécurité sur le sol burkinabè. Dans la matinée de ce mercredi 02 novembre, Ibrahim Traoré a présidé son premier séminaire gouvernemental.

Avec son équipe gouvernementale, le président de la transition a abordé de nombreux points, notamment celui relatif au volet sécuritaire. Après cette rencontre avec son administration, le capitaine "IB" a pris le vol direction Bamako au Mali pour rencontrer son homologue, le colonel Assimi Goita. Selon des sources émanant de la présidence du Faso, le déplacement du président burkinabè au Mali s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié afin de renforcer les liens entre Bamako et Ouagadougou. Ibrahim Traoré fut accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako par Assimi Goita. Les deux chefs d’État se sont ensuite dirigés au niveau de la présidence.

Le président burkinabè était accompagné de son ministre de la Défense, le colonel major Kassoum Coulibaly et du chef d'état-major général des armées, le colonel major David Kabré. La délégation burkinabè va plaider pour un renforcement et une mutualisation de la coopération militaire entre les deux pays afin de lutter efficacement contre le terrorisme. "Convaincu qu'aucun pays ne peut vaincre seul les groupes armés qui sont extrêmement mobiles, le chef de l’État burkinabè entend insister sur le renforcement de la coopération bilatérale et la mutualisation des moyens de combat" peut-on lire dans un communiqué de la présidence du Faso. La visite du président burkinabè au Mali intervient quelques jours après deux sanglantes incursions armées terroristes qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de membres des forces armées nationales.