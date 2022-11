La Turquie a annoncé qu’elle pourrait utiliser le système sol-air russe S-400 en cas de menace pour sa sécurité. Le pouvoir de Recep Erdogan a acquis de la Russie ce système en 2017 pour un montant de 2,5 milliards d’euros. Les Etats-Unis sont opposées à l’usage de cette arme russe et se préparent à imposer des sanctions économiques à la Turquie selon certaines sources. Les pays de l'OTAN sont désormais très méfiants vis-à-vis d'Ankara. La Turquie s’est montrée proche de la Russie malgré son appartenance à l’OTAN. Les deux pays ne cessent de se rapprocher sur certains dossiers au grand dam des Etats-Unis et autres alliés de l’organisation atlantique.

La situation n'est pas prête de s'améliorer après qu’Ankara ait annoncé son intention d’utiliser un missile de défense acheté à la Russie pour se protéger contre toute menace. Il s’agit du système de défense russe S-400 acquises à 2,5 milliards d’euros. Doté d’un camion d’un ou plusieurs radars capables de détecter des missiles ou des aéronefs ennemis dans un rayon de 400 à 600 kilomètres. La Turquie et les Etats-Unis ont des différends au sein de l’OTAN depuis 2019. Le S400 est considéré comme l'un des systèmes de défense les plus modernes au monde.

Depuis le début de la guerre en Ukraine et la position des Etats-Unis vis-à-vis de Moscou, la Turquie a été plusieurs fois critiquée de Vladimir Poutine. "De nouvelles transactions entre la Turquie et la Russie dans le secteur de la défense présentent le risque d'encourir des sanctions”, a déclaré un porte-parole du département d'État américain. Ils comptent recourir la loi fédérale Countering America's Adversaries Through Sanctions Act.