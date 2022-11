L'affaire Pape Alé Niang est loin de connaître son épilogue. Le journaliste d'investigation vient de bénéficier d'un retour de parquet. Le procureur de la république qui l'a auditionné pour la première fois en a décidé ainsi cet après midi. Pape Alé Niang selon son avocat Me khoureychi Ba est poursuivi pour plusieurs délits. Le directeur de publication du site d'information Dakar matin est poursuivi pour divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale, appel à la subvention, recel et diffusion de documents administratifs estampillés secret défense et propagation de fausses nouvelles.

Rappelons que le journaliste dans son dernier live a la veille de l'audition par le doyen des juges de Ousmane Sonko avait brandit des documents comme pour attester la thèse du complot dénoncé par le leader de pastef. Entre autres documents un rapport interne de la gendarmerie dans l'affaire Adji Sarr qui a conduit à la radiation du capitaine Touré chargé de l'enquête au niveau de la section de recherche de la gendarmerie au moment des faits.

S'ajoutent des documents de la police par rapport au dispositif pris pour contrer toutes velléités de manifestations des partisans d’Ousmane Sonko le jour de l'audition. Le journaliste retourne encore au commissariat central pour y passer sa 3éme nuit puisqu'il a été interpellé le soir du dimanche 06 Novembre alors qu'il faisait réparer le pneu de son véhicule dans un quartier de la capitale Dakar. Reste à savoir s'il sera entendu à nouveau par le procureur car aucune date n'a été retenue pour un nouveau face à face.