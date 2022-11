1000 bracelets électroniques déjà disponibles, 1000 autres commandés, l’annonce est du ministre de la justice Ismaila Madio Fall. Ce dernier a procédé ce matin à l’inauguration du centre de surveillance électronique situé à Fass un quartier de la capitale Dakar en présence des acteurs concernés. Une nouveauté en Afrique de l’ouest et cela va permettre de lutter contre les longues détentions arbitraires et faciliter les libertés provisoires. Il permet au-delà des longues détentions, de lutter contre le surpeuplement carcéral. Pour ce dispositif, seules trois catégories de personnes peuvent bénéficier de cette nouvelle politique.

Il s’agit de personnes poursuivies devant le juge d’instruction, avec une peine égale ou supérieure à trois ans. Concernant les personnes qui comparaissent, il faudrait que la peine prononcée soit égale à trois ans et pas plus. Et enfin, ceux la qui sont en train d’exécuter une décision de condamnation dans un établissement pénitentiaire. Cependant, il faudrait que le restant de la peine soit égal à un an et ne puisse pas être inférieur à six mois. Le ministre a invité les juges à prendre en compte désormais ce nouveau dispositif qui ne fera que renforcer le système judiciaire du pays.