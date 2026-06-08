Burkina : le Tour du Faso de nouveau dans le programme de l'UCI après 4 ans de suspension

Le Tour du Faso a retrouvé son inscription au calendrier de l’Union cycliste internationale (UCI) après quatre années d’absence, selon une information confirmée par l’instance mondiale du cyclisme et relayée par les organisateurs de l’épreuve. La compétition burkinabè réintègre ainsi le circuit international avec sa classification UCI 2.2, ouvrant à nouveau la participation aux équipes continentales et professionnelles ainsi qu’à l’attribution de points pour les classements mondiaux.

Réintégration au calendrier UCI et catégorie 2.2

Avec ce retour, le Tour du Faso retrouve le niveau 2.2 du système de classification de l’UCI, une catégorie attribuée aux courses par étapes inscrites dans le circuit continental. Selon les règles de l’Union cycliste internationale, ce statut permet aux équipes continentales, aux sélections nationales et à certaines formations professionnelles d’engager leurs coureurs, avec la possibilité de marquer des points dans le classement UCI Africa Tour. Créée en 1987, la compétition demeure l’une des principales épreuves cyclistes d’Afrique de l’Ouest. Sa réintégration marque la fin d’une période de suspension qui avait privé le pays d’une visibilité sportive internationale régulière à travers cet événement.

Une suspension liée à la participation d’une équipe russe

Le retrait du Tour du Faso du calendrier UCI remonte à une décision prise après l’édition marquée par la présence de l’équipe du CSKA Moscou, formation associée à l’armée russe. D’après l’Union cycliste internationale, les règles en vigueur concernant la participation des équipes russes et biélorusses n’avaient pas été respectées lors de cette édition.

L’UCI avait alors demandé aux organisateurs burkinabè de retirer l’équipe engagée. Face au maintien de sa participation, l’instance mondiale avait procédé au retrait du label international de la course, entraînant la perte de son homologation officielle.

Un retour qui pèse sur la visibilité internationale du Burkina Faso

La réintégration du Tour du Faso redonne au Burkina Faso un espace de visibilité dans le cyclisme mondial. L’épreuve traverse plusieurs régions du pays et attire des équipes étrangères, ce qui en fait un événement suivi au-delà du continent africain. Sur le plan de l’image, la course reste l’un des rares événements sportifs burkinabè inscrits durablement dans un calendrier mondial. Elle permet au pays de se positionner dans un environnement international où les compétitions sportives servent aussi de relais de communication institutionnelle et de mise en avant des territoires.

Le Tour du Faso conserve également une fonction de mobilisation interne, avec une présence importante du public sur les routes et une participation régulière des coureurs nationaux. L’UCI n’a pas encore communiqué le calendrier précis de la prochaine édition intégrée au circuit international, mais les organisateurs devront désormais respecter les exigences du label 2.2 pour les futures compétitions.