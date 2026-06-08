Mondial 2026 : l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan refoulé à son arrivée aux États-Unis

Désigné par la FIFA pour officier lors de la Coupe du monde 2026, l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan s’est vu interdire l’entrée sur le territoire américain ce 8 juin, selon le journaliste panafricain Micky Jnr. Sans motif communiqué, il aurait été renvoyé en direction de la Turquie.

Omar Abdulkadir Artan, 34 ans, figurait parmi les arbitres officiellement sélectionnés par la FIFA pour le tournoi qui s’ouvre le 11 juin aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Son arrivée sur le sol américain s’est soldée par un refoulement aux portes du territoire, rapporte Micky Jnr, journaliste panafricain. La destination vers laquelle il aurait été réacheminé est la Turquie, selon la même source. Ni la FIFA ni les autorités américaines n’ont, à ce stade, publié de déclaration officielle sur cette situation.

Un arbitre de référence sur le continent africain

Considéré parmi les meilleurs arbitres africains du moment, Omar Abdulkadir Artan s’est imposé sur les grandes affiches continentales, notamment lors des éditions récentes de la Coupe d’Afrique des Nations et de la Ligue des champions de la CAF. Sa sélection pour le Mondial constituait une reconnaissance rare pour l’arbitrage somalien. Selon les informations disponibles, il avait déjà rencontré des difficultés majeures pour l’obtention de son visa avant d’y parvenir à la dernière minute — ce qui rend son refoulement à l’arrivée d’autant plus notable.

Un cadre de restrictions qui dépasse le seul cas Artan

Ce refoulement intervient alors que plusieurs délégations ont signalé des blocages similaires depuis plusieurs semaines. L’attaquant irakien Aymen Hussein a été retenu près de sept heures à l’aéroport de Chicago à son arrivée, quand le photographe officiel de la sélection irakienne, Talal Salah, s’est vu définitivement refuser l’entrée après plus de dix heures de rétention. Des supporters écossais ont vu leur autorisation ESTA — obtenue des mois auparavant — révoquée sans explication à quelques jours du tournoi. L’Association internationale de la presse sportive (AIPS) a pour sa part alerté la FIFA sur les difficultés rencontrées par des journalistes accrédités originaires d’Afrique et du monde arabe.

Dans le cas d’Artan, les raisons précises du refoulement n’ont pas été rendues publiques. La FIFA, qui est responsable de la désignation et de l’accréditation des officiels de match, devrait être amenée à se prononcer dans les prochaines heures sur la situation de l’arbitre somalien, à trois jours du coup d’envoi du tournoi.