Bénin : Des spécialistes de vol par étranglement arrêtés à Pahou

Le commissariat d’arrondissement de Pahou a interpellé à l’aube du lundi 8 juin 2026 deux individus activement recherchés pour des faits de vol avec violence par étranglement. L’opération, conduite par le commissaire Tossou Hervé Xavier, a abouti grâce à l’identification discrète de l’un des suspects lors d’une nouvelle tentative d’agression, selon la page Facebook de la Police Républicaine du Bénin.

Les faits remontent au vendredi 6 février 2026. Un conducteur occasionnel de taxi avait été contacté la veille par deux individus prétextant un voyage familial vers Lomé. Le départ avait été fixé à 4 heures du matin depuis Cocotomè. Arrivés dans la zone de Bazounkpa, les deux passagers avaient demandé un arrêt pour récupérer d’autres membres de leur famille supposée. L’un d’eux, positionné à l’arrière du véhicule, avait alors tenté d’étrangler le conducteur à l’aide d’une corde. La victime avait perdu connaissance, avait été ligotée puis abandonnée aux abords de la forêt d’Ahozon, après que ses agresseurs l’eurent dépouillée de ses effets personnels, de son téléphone et de son véhicule Toyota Camry. Le conducteur avait repris ses esprits seul et signalé les faits à la Police Républicaine.

Remis en circulation avec un autre véhicule, le même conducteur a été abordé le dimanche 7 juin 2026 à Godomey par deux individus lui proposant à nouveau un voyage vers Lomé. L’un d’eux a été discrètement reconnu. Le commissaire Tossou a immédiatement mis en place un dispositif de surveillance qui a conduit à l’arrestation des deux hommes dans la nuit.

Conduits au commissariat, les deux suspects ont été retrouvés en possession du matériel utilisé pour leurs agressions, dont le lacet servant à l’étranglement. Lors de son audition, l’un d’eux a reconnu sa participation au vol du premier véhicule et indiqué l’avoir revendu dans un pays voisin pour 500 000 francs CFA. Placés en garde à vue, les deux individus seront déférés devant le procureur de la République à l’issue de l’enquête de police.