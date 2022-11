Les 5 gardes du corps d'Ousmane SONKO ont été finalement placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés ce 15 novembre au tribunal de grande instance de Mbour. Après deux retours de parquet, ces gros bras de l'opposant sénégalais vont passer leur première nuit en prison ce mardi à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Le procureur mamadou diop de mbour qui les a auditionnés ce matin, à retenu les charges de coup et blessures sur plusieurs personnes lors des affrontements dans le village de tchiky, commune de Diass. Des affrontements qui avaient opposé une partie de sa garde rapprochée et des jeunes du village lors de sa tournée politique Nemekou tour dans le département de Mbour.