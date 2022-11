Les choses se corsent pour le journaliste PAPE ALÉ NIANG. Le parquet qui est saisi par le juge du 2éme cabinet ordonne le placement sous mandat de dépôt du mis en cause. La décision vient de tomber. Selon des informations, le parquet a demandé au juge du 2éme cabinet l’ouverture d’une information judiciaire contre sa personne.

Ainsi il appartient au juge du 3éme cabinet MAMADOU SECK qui a hérité du dossier de l’édifier sur ces accusations et de la suite a donner à cette affaire. Ce même juge qui avait hérité du dossier ADJI SARR-OUSMANE SONKO avant de se désister pour des raisons familiales avait-il évoqué. Selon son avocat Me KHOUREYCHY BA, son client est serein et droit dans ses bottes. Il est inculpé pour les chefs d’accusation portant divulgation d’informations non rendues publiques par les autorités compétentes de nature à nuire à la défense nationale. Recel de documents administratifs et militaires. Diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques.

Pour tous ces chefs d’accusations, ils ont convoqué les articles 64, 370,430 et 255 du code pénal. Arrêté dimanche dernier, et bénéficiant d’un premier retour de parquet, le journaliste d’investigation proche de l’opposant OUSMANE SONKO, PAPE ALE NIANG va dormir ce soir en prison en attendant de fixer la date de son procès. Un de ces avocats Me MOUSSA SARR se dit scandalisé par cette décision de justice qui n’honore pas la démocratie sénégalaise et soutient que la bataille judiciaire ne fait que commencer. Même sentiment de déception pour le président du SYMPICS syndicats des journalistes sénégalais qui estime qu’il est malheureux d’emprisonner un journaliste dans l’exercice de sa fonction.