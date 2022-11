Le juge chargé du dossier de l’affaire Tchiky a retenu la date du 29 novembre pour le délibéré du procès des gardes du corps de Sonko. Les 5 gardes du corps du leader du parti Pastef les patriotes Ousmane Sonko étaient devant la barre ce mardi au tribunal de grande instance de Mbour. Ils comparaissent dans l’affaire de Tchiky liée aux affrontements qui les avaient opposés à une partie de la population du village qui ont occasionné des blessés.

Ils ne sont pas les seuls à comparaître devant le juge puisque 3 des habitants du village sont aussi appelés à la barre après une plainte déposée par les membres du Parti Pastef pour coups et blessures et destruction de bien privés. Le procureur dans son réquisitoire a demandé au tribunal de déclarer coupable Momo, Limozine, Petit et Boye coupables des 4 chefs d'inculpations et demande une peine d'emprisonnement de deux ans dont 1 an ferme.

Il demande une Relaxe pure et simple de Diaw (5e garde). En ce qui concerne le cas Oumar Ndione, il demande qu’il soit déclaré coupable de coups et blessures volontaires et relâché pour le fait de détention d'arme. Il requiert au juge pour ce dernier un an d'emprisonnement dont 6 mois ferme. Un procès qui se tient sous haute surveillance policière. Les alentours du tribunal tout comme l’intérieur sont quadrillés par les éléments du groupement mobile d’intervention GMI et de la gendarmerie venus en renfort qui craignent des débordements.