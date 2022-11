La gendarmerie nationale basée au Pôle urbain de Diamniadio a procédé à la neutralisation et l’interpellation des voleurs à mains armées dans la zone. Selon les limiers dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme, dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 novembre 2022 vers 04 heures du matin, un groupe d’individus armés, à bord d’un véhicule 4X4, a été décelé dans le secteur du Pôle urbain de Diamniadio.

«Une patrouille a été immédiatement organisée par la brigade de Gendarmerie locale, renforcée par l’Escadron de Surveillance et d’Intervention du Pôle urbain de Diamniadio pour empêcher toute attaque à mains armées contre les unités industrielles implantées dans la zone». Surpris par la patrouille, les assaillants ont ouvert le feu sur le véhicule de la Gendarmerie. Une riposte énergique a permis de tuer l’un des délinquants et de procéder à l’interpellation de deux (02) d’entre eux. Ces derniers ont été trouvés porteurs d’objets justifiant leur implication dans cette attaque avortée.

Une enquête est ouverte et les investigations se poursuivent. Il faut signaler que le pole urbain de Diamniadio est la cible de groupes de malfaiteurs armés du faites des nombreuses entreprises et autres unités industrielles qui essaiment dans le secteur. Ainsi beaucoup de ces malfrats sont tentés par le gain facile. S’ajoute également le calme plat qui règne au abord de la sphère de Diamniadio favorable à des cambriolages et autres actes de grands banditismes.