Aminata Touré invite le président Macky Sall à se prononcer sur la question du 3ème mandat le 31 décembre prochain. Une occasion à ne pas rater selon elle pour faire baisser la tension politique qui sévit actuellement dans le Landerneau politique. Selon Aminata Touré, Macky Sall avait promis aux sénégalais de se prononcer sur cette question au lendemain des législatives du 29 Juillet dernier. Seulement elle est au regret de constater que le président tarde à le faire et plus inquiétant encore ces responsables et ministres ont envahi les plateaux de télévisions pour défendre son 3ème mandat à commencer par l’actuel ministre de la justice Ismaila Madior Fall.

L’ancien premier ministre soutient que sa principale brouille avec son ancien mentor est liée à la question du 3ème mandat. La députée non inscrite soutient qu’elle a toujours soutenu que Macky Sall ne pouvait se présenter pour une 3ème fois car en 2016 lors de la campagne pour faire valider la constitution, ils avaient promis au sénégalais que c'était son dernier mandat. Par conséquent, il est impensable pour elle de ravaler ses propos par conviction et respect aux sénégalais. D’ailleurs si elle avait pris l’engagement de défendre cette candidature, le poste de président de l’assemblée lui serait attribué de facto comme promis par le chef de l’état Macky Sall.

Aujourd’hui la page Macky Sall est tournée et elle va continuer le travail à l’assemblée ou elle est inscrite comme députée indépendante. En clair, il s'agira de voter les lois qui vont impacter positivement le quotidien des sénégalais et jamais une loi qui irait à l’encontre des intérêts des populations voire du Sénégal. Il faut rappeler que le président Macky Sall a été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans et réélu en 2019 pour un mandat cette fois si de 5 ans en la faveur de la révision constitutionnelle de 2016 qui a ramené le mandat de 7 à 5 ans désormais.