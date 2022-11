Dani Alves a été critique sur le comportement de Mbappé avec ses deux autres coéquipiers en attaque parisienne. Dans une interview accordée à La Gazzetta Dello Sport, le vétéran brésilien affirme qu'il gère mal sa relation avec Neymar et Messi. Pour lui, Mbappé devrait s'appuyer sur les deux pour accroître sa performance. Il conclut que l'attaquant français manque d'humilité.

Dani Alves ramène sur la place publique une affaire éteinte depuis plusieurs semaines. L'accalmie était pourtant revenue dans le vestiaire du PSG après plusieurs semaines de tourmente entre Neymar et Mbappé qui parfois atteint Lionel Messi. L'ex-coéquipier de Mbappé a préféré revenir sur cette relation qui existe entre les attaquants du PSG. Le latéral brésilien jette le tort sur le français qui pour lui manque d'humilité et d'intelligence. Dani Alves pense que l'attaquant français devrait s'appuyer sur Neymar et Messi pour monter dans les statistiques.

« Un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus phénomènes que lui. Neymar et Messi sont uniques. Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, tes coéquipiers enrichissent tes qualités (...) Tu dois être intelligent pour profiter du potentiel de Neymar et Messi, ce sont deux génies du football. Moi, je pense que je manie bien le ballon, mais quand je jouais avec Leo, je lui donnais. Et si je joue avec Ney, je lui donne aussi. Si Mbappé donne le ballon à ces deux-là, il marquerait 150 buts », a-t-il déclaré.

Dani Alves et Kylian Mbappé ont joué ensemble 57 matchs au PSG de 2017 à 2019. Il a fait 5 passes décisives au joueur français au cours de son séjour au sein du club de la capitale. Actuellement les deux sont au Qatar pour la coupe du monde où ils représentent chacun leur sélection. Dani Alves âgé de 39 ans est l'un des vieux joueurs présents dans cette compétition. Le Brésil entre en compétition ce jeudi dans la soirée face à la Serbie. Quant au français, il s'est déjà signalé dans cette coupe du monde en inscrit un but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire française 4-1 face à l'Australie.