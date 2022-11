O Yeong, l’un héros de la série à succès Squid Games fait la une des journaux pour une affaire d'agression sexuelle. En effet, cette dernière remonte à 2017. Selon les informations révélées par la presse sud-coréenne, le parquet du district de Suwon, a accusé hier jeudi 24 novembre 2022, l’acteur âgé de 78 ans d’avoir touché de façon inappropriée le corps d’une femme. Dans une interview accordée à un média français, un responsable du parquet a indiqué que les informations de la presse « ne sont pas factuellement incorrectes ». Par ailleurs, l’acteur n’a pas été emprisonné.

Une campagne publicitaire qui mettait en scène l’acteur a été retirée

Il faut dire que cette affaire a visiblement coûté à la réputation de O Yeong. En effet, toujours selon la presse sud-coréenne, une campagne publicitaire qui mettait en scène l’acteur a été retirée par le ministère sud-coréen de la culture. Pour rappel, la série Squid Game a rencontré un énorme succès dans le monde entier, dès sa première diffusion. Lors de sa diffusion en septembre 2021, elle est devenue la série la plus regardée de Netflix. Il s’agit en réalité de l'histoire de concurrents à court d'argent qui jouent à des jeux d'enfance pour tenter de gagner des sommes d'argent qui changent leur vie.

Suite à ce succès, la plateforme de streaming Netflix a annoncé une deuxième saison. Dans une correspondance de l’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk, Netflix a dévoilé les grandes lignes de cette deuxième saison de la série. On retient donc que, certains personnages tels que Gi-hun et The Front Man pourraient revenir. « L'homme en costume avec ddakji pourrait être de retour », avait indiqué la lettre. Aucune précision n’avait été faite sur la date officielle de sortie de la saison de 2 de la série. Il y a quelques mois, l’écrivain et réalisateur Hwang Dong-hyuk annonçait tout de même que la deuxième saison de la série ne sortirait pas avant 2024.