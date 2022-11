La Turquie a pour objectif de mettre un terme à la guerre civile qui dure depuis onze ans en Syrie. C’est ce qu’a déclaré lundi le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu. "Notre objectif est de garantir la fin de la guerre civile en Syrie et de relancer le processus politique, y compris le processus d'élaboration de la Constitution", a déclaré M. Çavusoglu aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur une éventuelle normalisation des relations entre Ankara et Damas selon Tass.

Pour rappel, les autorités turques ont lancé une offensive contre les kurdes de Syrie après l'attentat qui a eu lieu à Ankara. Les USA craignent depuis quelques jours que le pays ne mette à exécution sa menace d'intervention au sol. Les Kurdes ont aidé les USA dans la lutte contre l'état islamique et ont été déterminants dans le démantèlement du Khalifa. Après les entretiens entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine à Sotchi le 5 août, les médias turcs ont fait savoir qu'Ankara discutait de la possibilité d'établir des contacts directs entre les dirigeants turcs et syriens.

Les autorités turques ont cependant précisé qu'aucun entretien de ce type n'était prévu et que les contacts entre Ankara et Damas n'étaient maintenus que par l'intermédiaire des services spéciaux. Le 6 octobre, après le sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Prague, M. Erdogan a déclaré qu'une rencontre personnelle avec son homologue syrien était désormais hors de question. Par la suite, il a déclaré qu'une telle réunion aurait lieu "le moment venu", très probablement après les élections. MM. Erdogan et al-Assad ne se sont pas entretenus depuis 2011.