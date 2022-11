En Taïwan, un officier supérieur de l’armée est dans le viseur de la justice. En effet, selon les informations rapportées sur cette situation, l’officier aurait pris des pots-de-vin d’un agent chinois dans le but de servir d’espion. A en croire les déclarations qui ont été faites par la justice, au cours des quatre dernières années, le mis en cause aurait reçu un montant évalué à environ 18 000 dollars. Ce colonel de l’armée de Taïwan aurait signé auprès de l’agent chinois une lettre une lettre pour promettre qu'il se rendrait en cas de guerre avec la Chine.

L’homme serait identifié comme ayant le nom de Hsiang Te-en. « Cette affaire met en évidence que les communistes chinois sont devenus une menace sérieuse contre nous en matière d'infiltration, de recrutement, de collecte de renseignements et de vol de secrets », a noté le ministère taïwanais. Notons que cette situation intervient dans un contexte où la Chine continue de revendiquer son autorité sur Taïwan. Au cours de ces derniers mois, les informations selon lesquelles la Chine s’apprête à envahir l’État insulaire se sont multipliées.

Une attaque chinois avant 2030?

Selon une annonce qui a été faite par le South China Morning Post, la Chine profitera de la diminution du nombre de bateaux de l’US Navy pour attaquer Taïwan. En effet, flotte chinoise ne cesse de croître alors que l’US Navy a de moins en moins de bateaux. La Chine détient actuellement la plus grande marine militaire au monde avec 355 navires de guerre contre 292 pour Washington. Pour bon nombre d’amiraux tels que Philip Davidson et Mike Gilday, ce serait une occasion pour la Chine de passer à l’action. Cette attaque pourrait avoir lieu dès 2023 ou avant 2030.