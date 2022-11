Une triste nouvelle. Le monde des cryptomonnaies est en deuil. Et pour cause, une des figures des monnaies virtuelles s'est éteinte. Il s'agit de Tiantian Kullander, le co-fondateur de la société d'actifs numériques dénommée Amber Group dont le siège est situé à Hong Kong. Surnommé TT, cet acteur du monde des cryptomonnaies n'était âgé que de trente ans au moment de son décès. L'information a été confirmée par son entreprise par le biais d'un communiqué rendu public selon plusieurs médias.

Tiantian Kullander alias TT, le cofondateur d'une cryptomonnaie n'est plus. Le trentenaire s'est éteint brutalement alors qu'il n'avait que 30 ans. Son entreprise a confirmé son décès via un communiqué. "Il s'est investi corps et âme dans l'entreprise, à chaque étape de sa croissance. Il a montré l'exemple avec son intelligence, sa générosité, son humilité, sa diligence et sa créativité", indique le communiqué de l'entreprise qui précise que "ses idées et sa créativité ont inspiré de nombreux projets, personnes et communautés."

Selon son entreprise, Tiantian Kullander, qui a poussé son dernier souffle le 23 Novembre dernier, était un leader d'opinion qu'on peut considérer comme un "pionnier de l'industrie". "TT était un leader d'opinion respecté et largement reconnu comme un pionnier de l'industrie. Ses connaissances approfondies, sa volonté de collaborer et son désir de toujours aider les autres ont profité à d'innombrables start-ups et particuliers" renchérit le communiqué de l'entreprise sur le regretté trentenaire.