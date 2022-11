En Ukraine, un autre combattant d’origine britannique est décédé face aux forces russes. Selon les informations rapportées sur cette situation, l’homme serait nommé Simon Lingard. Il serait très probablement le troisième combattant britannique à rendre l’âme sur le champs de bataille en Ukraine. A en croire la famille de Simon Lingard, son décès est survenu le 7 novembre. Sur les réseaux sociaux, les proches du disparu, ont noté que l’armée ukrainienne a proposé que sa dépouille soit rapatriée en Angleterre.

"Il était aimé et adoré"

« L'armée ukrainienne a proposé de le ramener chez lui en Angleterre, mais nous avons besoin d'aide pour lui montrer le respect et l'adoration qu'il mérite en lui offrant LE plus grand envoi bien mérité. », a annoncé un de ses proches. «Il était aimé et adoré par tant de personnes, une véritable représentation de ce que devrait être un soldat », a-t-il poursuivi. Il est ainsi le troisième Britannique à rendre l’âme en Ukraine face aux forces russes.

Deux autres Britanniques décèdent

Le premier âgé de 36 ans et nommé Scott Sibley est décédé en avril. Il était un ancien membre des forces armées. Le second quant à lui est âgé de 24 ans et s’appelait Jordan Gatley. Rappelons également que d’autres combattants de différentes nationalités meurent en Ukraine. Il y a quelques jours, l’Américain Timothy Griffin venu se battre en Ukraine en tant que mercenaire a été tué dans les combats, a annoncé lundi la chaîne américaine NBC se référant à ses sources. Des détails supplémentaires n’ont tout de même pas été fournis.