La campagne militaire russe en Ukraine est surveillée par l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Il utilise des satellites espions, mais aussi des avions sentinelles comme ces Boeing E-3. Ces aéronefs, une demi-douzaine, se promènent dans le ciel le long de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour contrôler les déplacements et les actions des troupes ukrainiennes et russes. E-3 collecte donc des informations sur cette guerre. Ces données sont communiquées aux membres de l'Otan. Certains membres de l'organisation partagent ces renseignements avec l'armée ukrainienne selon CBS News.

Des informations collectées sur les blindés, les bateaux ...

Le Boeing E-3 équipé d'un radar de grande portée peut voler 8 heures d'affilée. En plus d'être un avion de détection, il est aussi capable d'être un centre de commandement aérien. Il est équipé de 4 réacteurs. L'aéronef est identifiable grâce à son dôme radar se trouvant tout au-dessus de son fuselage. Ce dôme a un diamètre de 9 centimètres. Il collecte des données très précises dans un rayon de 400 à 650 kilomètres. Les informations collectées sont relatives aux bateaux, aux véhicules blindés, à des modèles de drones amis ou ennemis et des avions de chasse. Toutes les données collectées sont renvoyées à un poste de commandement central dans une zone sécurisée ou à un bateau de guerre sur un théâtre d'opération.

Les informations collectées transmises par certains pays à l'Ukraine pourraient être utilisées par ce dernier pour appréhender les mouvements d'ampleur des forces armées russes et faire échec aux attaques imminentes de Moscou. Cet avion est capable de couvrir un territoire d’environ 310.000 kilomètres carrés, ce qui correspond à la superficie de la Pologne. Selon l'OTAN trois de ces Boeing E-3 peuvent surveiller toute l'Europe centrale. Le design de cet aéronef est basé sur le célèbre avion de ligne 747.