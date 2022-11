L'Ukraine a trouvé un philanthrope pour l'aider à se reconstruire. Le milliardaire australien Andrew Forrest et son épouse Nicola Forrest ont décidé d'investir 500 millions de dollars dans un fonds pour lancer la reconstruction du pays en état de ruine. Il a déjà lancé une action dénommée « Ukraine Green Growth Initiative » pour bien lever 100 milliards de dollars. D'autres investisseurs sont prêts à accompagner le généreux donateur selon la presse anglaise.

L'après-guerre Russo-ukrainienne se prépare. Un milliardaire australien a lancé la reconstruction de l'Ukraine en attendant la fin de la guerre. Il entend redonner « un avenir prometteur quand ils expulseront les forces russes ». Il s'agit d'Andrew Forrest et son épouse Nicola Forrest qui ont annoncé un investissement de 500 millions de dollars dans un fonds pour cette cause. Le philanthrope a lancé un projet dénommé « Ukraine Green Growth Initiative » où il entend lever 100 milliards de dollars selon la BBC.

Il a notamment échangé avec le président américain Joe Biden, l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Tout naturellement, le président Zelensky en est ému « Ce que les Russes ont détruit peut facilement être remplacé par les infrastructures vertes et numériques plus récentes et plus modernes », a-t-il déclaré. Selon les prévisions, le montant final de l’opération de levée de fonds ne sera disponible que lors du départ des forces russes du territoire ukrainien.

L'Ukraine est ruinée avec la destruction de nombreuses infrastructures et le réseau électrique après 9 mois de guerre. Il faut une mobilisation internationale pour aider le pays à reprendre son souffle. Les alliés avaient déjà déclaré qu'ils contraindront la Russie à financer la reconstruction du pays. Mais Moscou s'y oppose et promet d’empêcher l’Occident de saisir ses réserves internationales pour payer les réparations. Andrew Forrest s'est enrichi dans le secteur minier en Australie. Il a notamment créé le géant du minerai de fer Fortescue Metals.