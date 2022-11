Le secteur de l'aviation civile est l'un des domaines les plus actifs au monde. Le trafic aérien international est rempli de nombreux aéronefs qui décollent et atterrissent sur le tarmac de divers aéroports. L'avion est donc l'un des moyens de transport les plus utilisés de la planète. Malheureusement, il n'est pas rare de constater de graves accidents dans le milieu du transport aérien.

Il y a quelques heures, un accident d'avion a eu lieu dans la ville colombienne de Medellin. D'après les sources locales, le petit avion, un bimoteur Piper PA-31, s'est écrasé sur un immeuble d'habitation dans un quartier résidentiel de Medellin. Le bilan est très lourd puisque 8 personnes ont péri dans le crash. Tous les défunts étaient à bord de l'avion. Selon des sources concordantes, il n'y a pas encore eu de victimes enregistrées au sol. Les autorités régionales ont déclaré que l'avion a eu cet accident après avoir décollé de l'aéroport Olaya Herrera de Medellin en direction de Pizarro.

Les passagers ainsi que le personnel de bord qui sont morts dans le crash ont clairement été identifiés. "L'accident s'est produit dans la zone de Belen Rosales, tous les services concernés se sont précipités pour porter secours aux victimes. Il s'agissait d'un Piper bimoteur qui se rendait de Medellin à la région de Choco, dans la municipalité de Pizarro. Au décollage, il a signalé une panne de moteur et n'a pas réussi à revenir à l'aéroport Olaya Herrera" a signifié sur sa page Twitter, Daniel Quintero le maire de Medellin. Suite à l'accident, des bâtiments furent endommagés