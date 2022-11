Le rappeur iranien Toomaj Salehi, risque la peine de mort, suite à ses propos critiques visant le pouvoir de son pays, lors d’une interview accordée à une télévision canadienne. L’information a été confirmée ce dimanche 27 novembre 2022, par l’Autorité judiciaire. Selon, Assadollah Jafari, chef de l’Autorité judiciaire de la province d’Ispahan, « le procès n'a pas encore eu lieu mais l'acte d'accusation contre Toomaj Salehi a été rédigé et renvoyé ». Il a ajouté que l’artiste est « accusé de corruption sur terre en répandant des mensonges sur Internet, de propagande contre le système, d'avoir constitué et dirigé des groupes illégaux dans le but de perturber la sécurité en coopérant avec un gouvernement hostile à l'Iran et d'avoir incité à commettre des actes violents ».

Il est accusé d’être un « ennemi de Dieu »

Hier samedi 26 novembre 2022, les proches de Toomaj Salehi avaient indiqué que son procès avait été ouvert le même jour. Cela, sans qu’il ait eu droit à une représentation juridique. Aussi, ont-ils ajouté que les autorités du pays l’ont accusé d’être un « ennemi de Dieu » et de « corruption sur terre ». Des crimes qui sont passibles de la peine de mort en Iran. Notons que lors d’une interview accordée à la chaîne CBC, l’homme avait déclaré : « Vous avez affaire à une mafia prête à tuer la nation tout entière (...) afin de conserver son pouvoir, son argent et ses armes ». Pour rappel, cela intervient alors que des manifestations ont lieu dans le pays, suite au décès de la kurde Masha Amini, le 16 septembre 2022.

Âgée de 22 ans, elle a été arrêtée par la police des mœurs pour avoir présumément enfreint le strict code vestimentaire de la République islamique. Ces manifestations avaient été saluées par le président français Emmanuel Macron. Dans une émission sur France Inter, le lundi 14 novembre 2022, le chef de l'État a décrit un courage du peuple iranien très « très impressionnant ». Emmanuel Macron a salué deux mois de lutte courageuse du peuple iranien contre le régime en place. Selon lui, à travers des manifestations, il exprime son désir d'un Etat démocratique où les droits de l'homme sont respectés.