Ikenna Onuoha et sa compagne philippine Jacel Paderan ont été arrêtés ce mardi 1er novembre par la police aux Philippines pour avoir escroqués un ex-amant à eux deux. La police a été saisie pour une plainte d'escroquerie de plus 16,5 millions de nairas soir 2,2 millions de pesos. Le lieutenant Michael Bernardo, chef de l'équipe anti-cybercriminalité du district de Quezon City les a présentés à la presse locale. kenna Onuoha, âgé 37 ans est un ressortissant nigérian et Jacel Paderan, 28 ans est sa compagne philippine.

Ils ont été mis aux arrêts pour une présumée affaire d'escroquerie sur un philippin. La police a déclaré que le Nigérian et la plaignante ont fait connaissance sur un site de rencontres et qu'ils se sont mis en couple en avril 2020. À l'époque, le présumé escroc s'était présenté à sa victime sous le nom de Demir Balik. Après quelques temps après, le nigérian a commencé à solliciter l'aide financière de l'amante. Selon cette dernière rapporté par l'agence de presse philippine, il a réussi à le convaincre la victime de lui envoyer 2 282 000 PHP. Une enquête a confirmé la transaction en identifiant les comptes bancaires de Paderan et d'une certaine Cristine Mae Elizares. La victime a confié qu'Onuoha le sollicitait pour régler un comte inactif dans une banque au Royaume-Uni.

Selon les récits de la victime, plus tard, Onuoha lui a annoncé qu'il avait l'intention de se rendre aux Philippines et qu'il avait besoin de l'argent pour venir et lui a réclamé un virement de 254 000 pesos sur un certain compte bancaire "Mohammed" que les autorités ont découvert plus tard être Jacel Paderan. Il a ensuite annoncé à sa victime en juillet 2020, qu'il est à l'aéroport de Cebu et qu'il fallait régler un certificat du Conseil anti-blanchiment de 650 000 pesos pour libérer l'argent. C'est cette dernière demande qui a éveillé les soupçons de la victime qui a porté plainte. Il faisait cette escroquerie avec la complicité de sa compagne Jacel Paderan. Les suspects arrêtés sont en attente de procès pour escroquerie au tribunal régional de première instance de Quezon City.