Les chercheurs du musée national de l’archipel tropical et du laboratoire américain sur les oiseaux ont découvert la réapparition en Papouasie-Nouvelle-Guinée, un oiseau rare appelé faisan-pigeon à nuque bronzée. Il avait disparu depuis 1882 et n'a plus été observé en 140 ans. L'animal était classé par les espèces qui n'existent. Le voilà qui fait sa réapparition ce dimanche 20 novembre 2022. Le spécimen a été observé dans une brève vidéo de quelques secondes.

C'est une découverte qui est importante pour la science. Le faisan-pigeon à nuque bronzée peut de nouveau être répertorié dans le catalogue des espèces de cette planète. Alors que l'oiseau était considéré comme disparu, il a été redécouvert dans une forêt d'une île de Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'océan Pacifique par une équipe de scientifiques dans le même milieu il avait été observé en 1882 selon CNN. Les données présentées sur l'oiseau le décrivent comme un pigeon de grande taille à la queue épaisse, le geai noir et les ailes rouge orangé. Sa disparition n'avait pas découragé les chercheurs qui sont restés sur sa piste pendant 140 ans. La dernière expédition pour sa quête a été lancée en 2019 afin de retrouver sa trace.

L'oiseau rare n'est pas réapparu en présence des chercheurs mais ils l'ont observé dans une vidéo installée cadre d’une mission. Ils ont en effet placé douze pièges photographiques. Le faisan-pigeon a pris le temps pour pointer le bout de son bec dans une apparition de quelques secondes sur une caméra installée en forêt. « C’est comme si on avait trouvé une licorne ! Autrement dit c’est précisément le genre de moment pour lequel on vit quand on est ornithologue », explique John Mittermeier l’un des scientifiques. Pour l'instant les scientifiques n'en savent rien sur le nombre de spécimens qui restent mais ils sont sûrs que cette espèce de faisan-pigeon n’est plus considérée comme disparue.