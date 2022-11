C’est un drame qui s’est produit au Pakistan. Un père d'une famille pakistanaise a tué sa fille, qui a refusé un mariage qu’il avait arrangé. Selon les informations rendues publiques, le vendredi 25 novembre 2022 par la police, l’homme mis en cause, Shabbir Abbas, a été placé en garde à vue dans son village dans la province orientale du Pendjab. A en croire Anwar Saeed Kingra, un haut responsable de la police, son interpellation a eu lieu, au cours de la semaine dernière, suite à une dénonciation des autorités italiennes et des forces de l’ordre. La victime, qui était âgée de 18 ans, du nom de Saman Abbas est portée disparue depuis plusieurs mois.

Un corps découvert près de la maison familiale

Plusieurs de ses voisins l’ont vue pour la dernière fois à la fin du mois d’avril, à la devanture de sa maison familiale, dans la ville de Novellara. Quelques jours après, elle a pris un avion pour le Pakistan. L’arrestation du père de la victime a eu lieu quelques jours après qu’un corps ait été découvert par les autorités dans une tombe peu profonde, près de la maison familiale. Notons que Shabbir Abbas a fait savoir lors d’une audience d’extradition que sa fille était toujours en vie. Par ailleurs, plusieurs médias italiens ont indiqué qu’il pourrait falloir deux mois pour confirmer l’identité des restes découverts.

En Italie l'oncle de la victime, Danish Hasnain, qui aurait étranglée celle-ci, ainsi que deux des cousins ​​de l'adolescente, Ikram Ijaz et Nomanhulaq Nomanhulaq, ont été arrêtés à la suite de leur extradition de France et d'Espagne. Les procureurs italiens soupçonnent ces derniers ​​d'avoir participé au meurtre et à la destruction du corps de la victime. Notons que ce n’est pas la première fois qu’un crime d’honneur fait la une des journaux au Pakistan. En février 2022, un homme du nom de Muhammad Wasseem, qui avait étranglé sa sœur pour « laver l’honneur de la famille » avait été acquitté. L’homme avait été condamné en première instance et à perpétuité pour ce crime.