La Direction de la police albanaise a grouillé de monde ce samedi. Pour cause, une jeune Kényane vivant à Tirana a été victime d’un viol le 13 août passé. Pour dénoncer cette injustice et réclamer justice, des civils et des activistes de la société civile ont organisé une manifestation pour se faire entendre. Retrouvée inconsciente sous l’immeuble de son bâtiment juste après les faits et hospitalisée depuis 3 mois, Joy Aoko, 22 ans, la jeune fille en question est dans un état grave. Elle suit actuellement des soins mais n’a toujours pas recouvré sa santé.

Rapportant le témoignage de la mère de la jeune fille ayant subi le viol, le média Africanews informe que tout a commencé lorsque qu’un chauffeur a voulu avoir une relation amoureuse avec Joy Aoko. Mais la jeune kényane a manifesté son refus vis-à-vis de cette avance, ce que l’homme en question n’a pas approuvé. La mère raconte : « Elle m’a dit qu’elle était menacée. J’ai rencontré le chauffeur et j’ai entamé une conversation normale avec lui et je lui ai demandé pourquoi il n’accepte pas que ma fille lui dise non ». Il faut dire que c’est quelque temps après cette discussion que le viol a eu lieu.

Du racisme?

Au moment de la marche, les manifestants et surtout les avocats qui défendent la cause de la jeune fille ont accusé la police qui a dissimulé le crime avant de demander s’il s’agit du racisme. Ils ont également réclamé que les institutions albanaises paient les factures du traitement que reçoit la jeune Joy avant d’insister sur le fait qu’une enquête plus approfondie soit ouverte afin que les auteurs de ce crime soient condamnés. Pour l’heure, une enquête est en cours au bureau du procureur pour le mobile des blessures graves mais nul ne sait ce qui s’est réellement passé le jour du viol.