Une navette spatiale mise en orbite discrètement par la Chine depuis quelques mois suscite beaucoup d’interrogation au sein de l’armée américaine. Selon les informations rapportées sur cette situation, l’engin a été lancé depuis Jiuquan, dans le désert de Gobi. Aucun autre détail n’a été fourni par la Chine sur les conditions encore moins sur les réels objectifs du lancement de cette navette spatiale. Il s’agit pourtant d’une technologie qui n’est plus véritablement à la mode. Les navettes spatiales ont disparu de la circulation depuis plusieurs années.

Aux États-Unis, ce programme a été clôturé en 2011 alors que la Russie y a mis un terme en 1993. La Chine a visiblement maintenu son programme et continue de l’utiliser. Depuis trois mois, l’engin de la puissance asiatique est en orbite autour de la Terre. Il s’agit du second vol qu’effectue cet engin de la Chine dont on ne sait pas grand-chose. Le premier vol a été effectué en 2020. Ce premier vol aurait permis à l’engin d’émettre des radars, et qui ont ensuite émis des transmissions des semaines durant.

Observer les performances du versseau?

Selon les informations du 18e escadron de défense spatiale de l’US Space Force, un objet a été repéré à côté de cette navette chinoise, sur une orbite similaire. L’autre hypothèse émise par l’armée américaine est la possibilité que l’objet soit un petit satellite dont la mission serait d’observer les performances du vaisseau. Il y a également la possibilité que ces essais soient un test de déploiement de petites charges utiles en orbite. Autant de choses qui pourraient expliquer le peu d’informations rendues publiques par la Chine sur ce dossier.