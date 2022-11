La richissime femme d'affaires, Dilek Ertek est portée disparue depuis deux semaines. Elle était tombée du paquebot du navire de croisière Norwegian Spirit au large de Tahiti le 26 octobre dernier. Après des recherches durant des jours, elle n'a pas été retrouvée. La femme âgée de 71 ans était en voyage avec son amant suisse de 74 ans. Elle est propriétaire d'une bijouterie Tiffany basée en Turquie. La disparition de Dilek Ertek a été signalée 20 heures plus tard.

Son amant avec qui elle était dans le navire de croisière a mis du temps avant d'alerter les membres de l'équipage sur sa disparition. Les caméras de surveillance ont filmé la chute de la femme d'affaires et a pu identifier l'heure à laquelle le drame a eu lieu et les circonstances de sa survenue. Le site Ipnoze révèle que l'amant a été gardé en observation par l'équipage du navire dans une cabine séparée. Arrivé en Tahiti trois jours plus tard, il a été interrogé par la police. Cependant aucune preuve n'implique le suisse qui a été relâché. Il est retourné ensuite dans son pays.

Les deux tourtereaux ont entamé le voyage le 24 octobre et le drame a eu lieu 2 jours plus tard. Le navire a pris de Papeete pour la destination d'Hawaii. Dilek Ertek est propriétaire de la bijouterie Tiffany basée en Turquie dans laquelle elle a fait fortune durant 20 ans. Elle a ouvert sa première boutique à Istanbul où elle est basée depuis toujours. Son fils Gokce Atuk a déclaré sur le site Ipnoze que des bijoux ont disparu du coffre-fort de la cabine de sa mère suite à l'accident. Le Daily Mail a annoncé que Gokce Atuk serait venu à Tahiti pour aider aux recherches.