Un coup d'État a échoué à Sao Tomé-et-Principe dans la nuit du jeudi 24 au vendredi 25 novembre 2022. Quatre hommes ont été identifiés comme auteurs de la tentative de coup d'État et ont été arrêtés. Selon une vidéo de l'actuel premier ministre Patrice Trovoada transmise à l'AFP, les mis en cause ont tenté d'attaquer le quartier général de l'armée. Parmi les hommes interpellés, figurent l'ancien président de l'Assemblée nationale Delfim Neves et un ex-mercenaire. Les habitants de Sao Tomé-et-Principe se sont réveillés ce vendredi matin avec la nouvelle d'un coup de force manqué.

Les réseaux sociaux, la radio et la télévision nationales ont abondamment relayé l'information avec les images des quatre suspects à l'appui. À l'origine des informations, une vidéo filmée par le chef du gouvernement, Patrice Trovoada et transmise au ministre de la Justice Ilsa Maria dos Santos Amado Vaz. Elle montre des hommes aux mains de la police. Ceux-ci sont accusés d'avoir fomenté un coup d'État dans la nuit du jeudi au vendredi. Ils auraient attaqué le quartier général de l'armée avec leurs hommes en armes mais la tentative a échoué selon le pouvoir. On y retrouve l'ancien président de l'Assemblée nationale sortante Delfim Neves et un ex-mercenaire. Ce dernier est connu pour avoir déjà tenté de renverser le pouvoir en 2009.

C'est le chef du gouvernement de Sao Tomé-et-Principe Patrice Trovoada qui a annoncé la prouesse de l'armée qui a empêché le coup d'État. «Il y a eu une tentative de coup d'Etat qui a débuté autour de 00h40 et (...) s'est terminée peu après 6 heures du matin. Les forces armées ont subi une attaque dans une caserne », a déclaré à la télévision nationale le premier ministre en poste depuis seulement 13 jours. Des habitants témoignent sur les médias locaux avoir entendu des coups de feu d'armes lourdes. Le gouvernement a tenu à rassurer les populations et la communauté internationale que la situation est sous contrôle.