Coup de chance ou pur hasard ? En tout cas, c’est un miracle ! Des parents ont réussi à avoir des bébés en bénéficiant de la méthode de la fécondation in vitro. Ces bébés sont issus des embryons conservés hors de l’utérus humain et congelés depuis 1992. C’est un record de la médecine puisque d’après les scientifiques, il y a une infirme chance que des embryons gardés dans un milieu extrêmement froid et pendant longtemps deviennent des êtres vivants.

Déjà 30 ans que la méthode de la FIV révolutionne la naissance et les progrès constatés au fil du temps étonnent. Selon le centre national de donation d’embryons, il est rare et presque impossible que le processus des embryons congelés sur trois décennies aboutisse et se transforme en une naissance vivante. Ce n’est d’ailleurs pas le seul record enregistré puisque tout récemment en 2020, un autre embryon conservé pendant 27 ans est devenu un être vivant. Il y a aussi un autre conservé sur 24 ans qui a également abouti. Les experts de la fécondation argumentent que dans de tels cas, les taux de réussite et les données des technologies de reproduction sont prises en compte pour aider les parents à donner naissance. Cependant, la durée de conservation d’un embryon est sans impact sur le bébé.

Quelque chose d'époustouflant!

Les parents des bébés jumeaux Lydia et Timothy Ridgeway, nés le 31 octobre dernier dans l’Oregon sont émerveillés par cette naissance. Le papa avoue d’ailleurs qu’ ‘’il y a quelque chose d’époustouflant à ce sujet’’. Il ajoute « J’avais 5 ans quand Dieu a donné la vie à Lydia et Timothy et il a préservé cette vie depuis ».