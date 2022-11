L’acteur américain Jason David Franck est décédé ce dimanche 20 novembre 2022 à l’âge de 49 ans. La nouvelle a été confirmée dans les médias suite aux rumeurs par sa porte-parole, Justine Hunt qui n’a pas souhaité donner de précisions sur les détails de son décès. Mais le média TMZ a rapporté auprès de ses proches qu’il se serait suicidé mettant ses parents, ses amis et ses fans dans une grande tristesse. L’acteur était devenu célèbre pour son rôle dans la série « Power Rangers» des années 90.

Une fin tragique pour la star du cinéma américain. Une grande perte pour les fans de Jason David Franck célèbre dans le film « Power Rangers ». Selon le média américain TMZ, l’acteur qui jouait le ranger vert se serait suicidé. Justine Hunt, sa porte-parole est passée sur le média pour confirmer la triste nouvelle qui se répandait déjà comme une trainée de poudre. « S’il vous plaît, respectez la vie privée de sa famille et de ses amis pendant cette période horrible, alors que nous essayons de réaliser la perte d’un être humain si merveilleux. Il aimait beaucoup sa famille, ses amis et ses fans. Il va vraiment nous manquer. » a-t-elle confié à TMZ sans confirmer la thèse du suicide. Si l’on ne sait rien sur la cause de cet acte, les médias rappellent une situation familiale qu’il vit depuis quelques mois. Ils rapportent qu’en août dernier, sa femme Tammie a enclenché une procédure de divorce pour l’infidélité.

Tôt dans la journée, la rumeur de son décès a été abondante sur les réseaux sociaux suscitant des hommages. Son coach personnel et ami, Mike Bronzoulis est l’un des premiers à lui adresser un message et des mots de soutien à sa famille sur Facebook. « Reste en paix mon frère (…) Je suis toujours sous le choc. Je me sens mal, il m’a appelé, il m’a laissé un message et j’ai mis trop de temps. Jason était un bon ami pour moi et il va me manquer. » a-t-il écrit avec en légende d’une photo d’eux ensemble. Jason David Franck a joué le rôle de Tommy Oliver dans les séries « Power Rangers » jusqu’en 2018.