L'affaire du petit Troy Koehler a choqué toute l'Amérique il y a quelques mois. Le petit garçon de 7 ans qui vivait avec ses parents adoptifs au Texas avait été retrouvé mort dans un lave-linge en juillet dernier. Le dossier vient de prendre une nouvelle tournure puisque la police texane a mis aux arrêts les parents du garçon. Les parents, Jermaine Thomas (42 ans) et Tiffany Thomas (35 ans) sont accusés d'avoir prémédité l'assassinat du petit Troy Koehler. D'après les médias locaux, le couple Thomas a adopté Troy en 2019 alors que l'enfant résidait dans un foyer.

Les autorités policières ont affirmé que le garçon était régulièrement maltraité et subissait de violents sévices corporels. Il s'était plusieurs fois présenté à l'école avec des ecchymoses au visage. L'enquête a révélé des faits terrifiants et montre toute l'étendue de l'inhumanité de Jermaine et Tiffany Thomas. Le rapport de l'autopsie du petit Troy fait froid dans le dos. Il ressort qu'il a été frappé, asphyxié et possiblement noyé avant d’être déposé dans le lave-linge. Qu'est-ce qui justifie ce traitement à l'endroit d'un être innocent ? Des sources locales assurent que le couple est entré dans une colère noire parce que le petit Troy avait mangé leur nourriture sans leur permission.

Voilà la raison pour laquelle l'enfant de 7 ans a été assassiné. Les SMS que s'envoyait le couple par rapport au petit Troy furent révélés et sont terribles. En voici quelques-uns : "Je m’en tape, je ne vais rien faire pour son anniversaire", "J’en peux plus de ce gamin. Il me fatigue, je ne veux plus de lui à la maison", "Tu vas rentrer à la maison et il sera p3 ndu au putain d’arbre qui se trouve dehors". Troy Koehler a eu la malchance de tomber sur deux monstres et il en a payé le prix. Le couple fut inculpé de meurtre et de blessure sur un enfant par omission. Pour cet infanticide, il encourt une peine maximale. En attendant le jugement, la caution est fixé à 150 000 dollars pour Tiffany Thomas et 2 millions de dollars pour le père.